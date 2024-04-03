Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ ніколи не перейде під контроль росії – Блінкен

03 квітня 2024, 10:49
Київ ніколи не перейде під контроль росії – Блінкен
Фото: Укрінформ
Американський держсекретар Ентоні Блінкен зробив заяви щодо окупації Києва росією.

Про це він розказав в ефірі телеканалу LCI.

"Це неможливо. Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії 2022 року ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці США, Франції та інших країн бажання путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною росії не було здійснено і не буде", - заявив Блінкен. 

 Нагадаємо, що днями Кличко закликає Захід посилити військову підтримку Києву через загрозу від путіна

 
Ентоні Блінкенвійна в Україні

Останні матеріали

Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Політика
Припинити самообман. Чи є ядерне стримування етичним і законним? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 08:23
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Політика
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 08:26
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється