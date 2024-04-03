Київ ніколи не перейде під контроль росії – Блінкен

Американський держсекретар Ентоні Блінкен зробив заяви щодо окупації Києва росією.

Про це він розказав в ефірі телеканалу LCI.

"Це неможливо. Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії 2022 року ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці США, Франції та інших країн бажання путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною росії не було здійснено і не буде", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, що днями Кличко закликає Захід посилити військову підтримку Києву через загрозу від путіна.