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Київ обговорює зі США надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети – ЗМІ

22 листопада 2024, 16:09
Київ обговорює зі США надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Ймовірно, мова йде про модернізовані "Patriot" або Aegis.

Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети.

Про це повідомила агенція Укрінформ, посилаючись на джерела в ЗСУ.

"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", - повідомили виданню.

В Збройних Силах додали, що може йтися про модернізацію "Патріотів" або ж отримання Aegis.

Американська система ПРО Aegis створеня для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Також ми писали, що днями Байден схвалив протипіхотні міни для України, скасувавши власну політику.

 

СШАпідтримка України

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