Київ обговорює зі США надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети – ЗМІ

Ймовірно, мова йде про модернізовані "Patriot" або Aegis.

Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети.

Про це повідомила агенція Укрінформ, посилаючись на джерела в ЗСУ.

"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", - повідомили виданню.

В Збройних Силах додали, що може йтися про модернізацію "Патріотів" або ж отримання Aegis.

Американська система ПРО Aegis створеня для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

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