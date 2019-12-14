Київ очікує кроків Варшави щодо українських місць пам’яті в Польщі

"Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі", - розповіли в ОП.

Україна надала Польщі дозволи на проведення пошукових робіт на своїй території та очікує на відповідні кроки з польського боку щодо упорядкування місць української пам’яті.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

Жовква зустрівся в Києві із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Польщі Марчином Пшидачем.

Як зазначено в повідомленні, під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі 5 листопада 2019 року у Львові.

"Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі", - розповіли в ОП.

Пшидач підтвердив незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України й висловив готовність офіційної Варшави продовжувати тиск на РФ з метою виконання Мінських домовленостей.

Жовква також поінформував співрозмовника про зусилля, докладені президентом Володимиром Зеленським з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, а також про результати саміту, який відбувся 9 грудня в Парижі.

Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на найвищому рівні на найближчі місяці.

Віцепрем’єр України Дмитро Кулеба раніше закликав Польщу піти на поступки в питанні квот на автоперевезення для українців у відповідь на те, що Київ надав формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

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