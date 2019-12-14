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Київ очікує кроків Варшави щодо українських місць пам’яті в Польщі

Жовква зустрівся в Києві із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Польщі Марчином Пшидачем
"Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі", - розповіли в ОП.
Київ очікує кроків Варшави щодо українських місць пам’яті в Польщі Фото: Президент України

Україна надала Польщі дозволи на проведення пошукових робіт на своїй території та очікує на відповідні кроки з польського боку щодо упорядкування місць української пам’яті.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

Жовква зустрівся в Києві із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Польщі Марчином Пшидачем.

Як зазначено в повідомленні, під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі 5 листопада 2019 року у Львові.

"Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі", - розповіли в ОП.

Пшидач підтвердив незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України й висловив готовність офіційної Варшави продовжувати тиск на РФ з метою виконання Мінських домовленостей.

Жовква також поінформував співрозмовника про зусилля, докладені президентом Володимиром Зеленським з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, а також про результати саміту, який відбувся 9 грудня в Парижі.

Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на найвищому рівні на найближчі місяці.

Віцепрем’єр України Дмитро Кулеба раніше закликав Польщу піти на поступки в питанні квот на автоперевезення для українців у відповідь на те, що Київ надав формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

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14 12 2019 13:17
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