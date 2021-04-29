CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ офіційно переводять у "жовту" зону
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва
Фото: Hubs.ua
Як повідомляє "Економічна правда" про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram
Деталі: Зазначається, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".
Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".
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29 04 2021 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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