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Київ офіційно переводять у "жовту" зону

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин.
Київ офіційно переводять у "жовту" зону Фото: Hubs.ua

Як повідомляє "Економічна правда" про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Зазначається, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".

Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

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29 04 2021 10:42
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