В Україні різко зросла кількість самогубств підлітків у 2021 році
Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі "РБК-Україна", зазначає "Громадське" .
В Офісі генпрокурора відзначили, що з початку року тільки в столичному районі відбулися відразу кілька гучних самогубств підлітків. Лише в лютому в різних районах Києва наклали на себе руки четверо дівчат.
Ще кілька випадків суїциду серед неповнолітніх сталися у Київській області на початку року. Як розповів Мамедов, однією з причин сплеску самогубств в Україні є карантин. Водночас, уточнив він, зв'язок між зростанням кількості суїцидів і тривало пандемією простежується і в інших країнах. Також серед причин - нерозділене кохання і брак уваги батьків.
Нагадаємо, що за минулий рік кількість самогубств у Японії зросла більш ніж на 900, перевищивши 21 тисячу. На думку фахівців, одна з причин - пандемія COVID-19.
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