В Україні різко зросла кількість самогубств підлітків у 2021 році

В Україні протягом перших трьох місяців 2021 року відбулося 101 самогубство або їхні спроби серед дітей. За весь минулий рік у країні зафіксували 123 таких випадки.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі "РБК-Україна", зазначає "Громадське" .

В Офісі генпрокурора відзначили, що з початку року тільки в столичному районі відбулися відразу кілька гучних самогубств підлітків. Лише в лютому в різних районах Києва наклали на себе руки четверо дівчат.

Ще кілька випадків суїциду серед неповнолітніх сталися у Київській області на початку року. Як розповів Мамедов, однією з причин сплеску самогубств в Україні є карантин. Водночас, уточнив він, зв'язок між зростанням кількості суїцидів і тривало пандемією простежується і в інших країнах. Також серед причин - нерозділене кохання і брак уваги батьків.

Нагадаємо, що за минулий рік кількість самогубств у Японії зросла більш ніж на 900, перевищивши 21 тисячу. На думку фахівців, одна з причин - пандемія COVID-19.