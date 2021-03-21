Коронакриза: кількість самогубств у Японії зросла вперше з 2009 року

За минулий рік кількість самогубств у Японії зросла більш ніж на 900, перевищивши 21 тисячу. На думку фахівців, одна з причин - пандемія COVID-19.

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.

За даними міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії, у 2020 році наклала на себе руки 21 081 особа, що на 912 (4,5%) більше, ніж роком раніше.

"Це є першим збільшенням у річному обчисленні з 2009 року, через рік після світової фінансової кризи, викликаної крахом компанії Lehman Brothers", - ідеться в повідомленні.

Більшість самогубців становлять чоловіки - 14 055. Це на 23 особи менше, ніж у 2019 році. Водночас кількість жінок, які вчинили самогубство, збільшилася на 935 - до 7026.

Крім того, на 44% відсотка - до 311 - зросла кількість молодих людей (віком до 20 років), котрі добровільно розлучилися з життям.

Представники міністерства припускають, що пандемія коронавірусу може бути однією з причин зростання числа самогубств у Японії, оскільки вона змушує людей більшою мірою відчувати тривогу і страх.

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