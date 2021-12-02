У Японії з'явиться посада міністра з самотності

У Японії міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото також буде виконувати обов'язки міністра з питань самотності.

На тлі пандемії коронавірусу у країні зросла кількість самогубств, тому міністр має вирішити, як зупинити таку тенденцію, повідомляє "Громадське".

"Кількість самогубств серед жінок збільшується на тлі пандемії коронавірусу. Я хочу, щоб Ви виявили проблеми та вжили комплексних заходів із протидії цьому", - сказав прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, коли призначав Сакамото на другу посаду.

Також міністр із питань самотності має координувати допомогу літнім людям та відстежувати стан дитячої бідності. Сакамато заявив, що через пандемію зменшилися контакти між людьми, і це проблема.

"Я хочу запобігати соціальній ізоляції та захищати взаємозв'язки між людьми", - сказав він після призначення.

Японія - не перша країна, яка запроваджує посаду міністра з питань самотності. У 2018 році вже створили таку посаду у Великій Британії.

Самогубства у Японії

Кількість самогубств у країні була високою у 90-ті роки минулого століття під час економічної кризи, після того рівень суїциду поступово зменшувався, передає FT. Проте кількість самогубств зросла з 20 169 у 2019 році до 20 919 у 2020 році.

Рівень самогубств у країні зменшився у перші місяці 2020 року, але з липня він почав зростати й восени значно збільшився. Дослідники не можуть точно сказати, що така тенденція пов'язана саме з ризиком інфікуватися коронавірусом чи з карантинними обмеженнями.

Більшість самогубств у Японії вчиняють чоловіки. У 2020 році кількість самогубств серед них не зросла, натомість серед жінок на тлі пандемії рівень суїциду виріс на 15%.

Професор з Університету Васеда Мічіко Веда, який спеціалізується на темі запобігання суїцидам, каже, що незрозуміло, чому пандемія непропорційно вплинула на жінок у Японії.

Ймовірно, причиною є економічні проблеми. Соціолог Таканорі Хірано припускає, що багато жінок працюють у лікарнях, у сфері роздрібної торгівлі та надання послуг, робота яких обмежена під час карантину.

Однак інші соціологи застерігають від спрощеного уявлення про причини самогубства. Серед інших можливих факторів, які вплинули на те, що саме жінки частіше накладали на себе руки, називають домашнє насильство, труднощі у стосунках, проблема з доглядом за дітьми, самотність.

Куди звертатися по психологічну допомогу?

Якщо вам потрібна допомога, у Києві працює цілодобовий "Телефон довіри" Центру медико-психологічної допомоги та профілактики кризових станів:

044 456 17 02;

044 456 17 25.

В Україні цілодобово працює "гаряча лінія" з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine для ветеранів за номером 7333.

За номером 0-800-501-701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

Нагадаємо, що дипломат ООН покінчила життя самогубством у Нью-Йорку