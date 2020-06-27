ЗДОРОВ'Я НОВИНИКиїв оновив антирекорд за добовою захворюваностю на коронавірус. За минулу добу у столиці виявили ще 142 випадки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу
У Києві за минулу добу понад 140 нових випадків
rbc.ua/
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК - Україна.
За його словами, ситуація з захворюваністю в Києві погіршується, а за минулу добу коронавірус виявили ще у 142 осіб. З початку епідемії в столиці 4 866 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворіли:
- 72 жінки у віці від 19 до 75 років
- 60 чоловіків у віці від 21 до 94 років
- 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.
Серед хворих четверо медиків, до лікарні госпіталізували 16 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21 і в Деснянському - 20, у Печерському та Дарницькому районах - по 19 випадків.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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