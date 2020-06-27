Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу

У Києві за минулу добу понад 140 нових випадків
Київ оновив антирекорд за добовою захворюваностю на коронавірус. За минулу добу у столиці виявили ще 142 випадки.
Київ оновив антирекорд щодо коронавірусу rbc.ua/

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

За його словами, ситуація з захворюваністю в Києві погіршується, а за минулу добу коронавірус виявили ще у 142 осіб. З початку епідемії в столиці 4 866 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворіли:

  • 72 жінки у віці від 19 до 75 років
  • 60 чоловіків у віці від 21 до 94 років
  • 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.

Серед хворих четверо медиків, до лікарні госпіталізували 16 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21 і в Деснянському - 20, у Печерському та Дарницькому районах - по 19 випадків.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2020 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.