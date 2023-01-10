Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії
Про це мер Києва написав у своєму телеграмі.
"Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", – йдеться в повідомленні.
Кличко додав, що наприкінці квітня минулого року, тоді ще віцемер Риги, вже приїздив до столиці України та передавав 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах міста.
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