Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії

Очільник столиці Віталій Кличко повідомив про 10 сучасних міських автобусів, які сьогодні вирушили з Риги до Києва.

Про це мер Києва написав у своєму телеграмі.

"Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", – йдеться в повідомленні.

Кличко додав, що наприкінці квітня минулого року, тоді ще віцемер Риги, вже приїздив до столиці України та передавав 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах міста.

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