Київ отримає $2,2 млрд від Британії на закупівлю ЗРК і ракет

Мова йде про комплекси ЗРК RapidRanger і легкі багатоцільові ракети Martlet.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Теlegram-каналі.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК RapidRanger, а також легкі багатоцільові ракети Martlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону і здатність зупинити ворога", - йдеться у пості.

Міністр зазначив, що цього місяця Велика Британія оголосила рекордну допомогу щодо постання дронів.

Мова йде про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

Навесні ми писали, що Британія передала Україні майже $1 млрд за рахунок росактивів.