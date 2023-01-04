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Київ отримав три автобуси з Фінляндії та гуманітарну допомогу – Кличко

04 січня 2023, 16:00
Київ отримав три автобуси з Фінляндії та гуманітарну допомогу – Кличко
Джерело: .telegram.vitaliy_klitschko
Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси. В них також привезли гуманітарну допомогу, яку зібрали для киян міська влада Тампере спільно з громадянами Фінляндії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Тампере знайшли прихисток багато українців, що рятувалися від війни. Міська влада і громадяни фінського міста постійно надсилають Києву гуманітарну допомогу. Сьогодні ми приймаємо три пасажирських автобуси з гуманітарною допомогою, яку зібрали наші небайдужі друзі", - розповів Кличко.

"Нам украй важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту. Нагадаю, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах столиці у нас працюють автобуси. Тож отримана сьогодні допомога є важливим внеском у забезпечення роботи наземного громадського транспорту Києва", - додав він.

Серед гуманітарної допомоги, отриманої Києвом разом з автобусами, - допомога для українських військових, медикаменти, необхідні речі для немовлят та інше.

Раніше повідомлялось, що президент Франції та прем’єр Швеції наголосили на підтримці України.

КиївдопомогаФінляндіягуманітарна допомога

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