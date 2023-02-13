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ПОЛІТИКА

Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції

13 лютого 2023, 14:25
Київ отримав від Франції унікальні сонячні електростанції
Джерело: kyivcity.gov.ua
Сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей "Roy Group Energy".

Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що йдеться про сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей "Roy Group Energy". Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) - у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні, додав Кличко.

Раніше повідомлялось, що Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі.

допомогаФранціясонячні батареї

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