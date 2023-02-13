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ПОЛІТИКА

Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі

13 лютого 2023, 12:42
Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі
Фото: Укрінформ
Обладнання буде використано для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Міненерго передало "Миколаївобленерго" майже 64 тонни обладнання для відновлення енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Польща – надійний партнер України, який з перших днів війни надає нам підтримку для боротьби з російською агресією на усіх фронтах. Енергетика – один з них. Дякуємо польським партнерам за допомогу Миколаївській області, енергетичні об’єкти якої щодня прицільно обстрілюються ворогом", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Гуманітарний вантаж з Польщі включає, зокрема, опори та понад 8 тисяч метрів ізольованого проводу. 

Загалом з початку великої війни Міненерго розподілило на "Миколаївобленерго" майже 400 тонн гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялось, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна станом на зараз є повністю незалежною від російського ядерного палива. 

ПольщавійнадопомогаміненергоГалущенко

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