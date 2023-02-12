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ПОЛІТИКА

На сьогодні Україна повністю незалежна від російського ядерного палива — міністр енергетики

12 лютого 2023, 16:45
На сьогодні Україна повністю незалежна від російського ядерного палива — міністр енергетики
Фото: Укрінформ
Україна раніше вивозила відпрацьоване ядерне паливо до росії на переробку, але ще до повномасштабного вторгнення зупинила цей контракт.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна станом на зараз є повністю незалежною від російського ядерного палива. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми ще до великої агресії росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто по факту ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ", – зазначив Галущенко.

Водночас, як сказав міністр, Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо до росії на переробку і так само ще до повномасштабної війни зупинила цей контракт.

"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, воно введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", – додав він.

Нагадаємо, сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) - Рівненська та Южно-Українська - знизили виробництво електроенергії як запобіжний захід у зв'язку з поновленням обстрілів енергетичної інфраструктури країни.

війнаенергетикаядерне паливоГалущенко

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