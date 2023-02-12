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ПОЛІТИКА

Потужності двох атомних електростанцій України було скорочено як запобіжний захід

12 лютого 2023, 11:25
Потужності двох атомних електростанцій України було скорочено як запобіжний захід
Фото: dpa
Продовжуються переговори з рф щодо запровадження зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) - Рівненська та Южно-Українська - знизили виробництво електроенергії як запобіжний захід у зв'язку з поновленням обстрілів енергетичної інфраструктури країни.

Про це повідомило МАГАТЕ із посиланням на своїх представників, які перебувають на українських АЕС.

"Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний засіб знизили видачу електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі. Через нестабільність електромережі в результаті обстрілу також зупинився один з блоків хмельницького реактора", - наголошується в повідомленні МАГАТЕ.

Уточнюється, що системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працювали належним чином.

У МАГАТЕ повідомили, що днями генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі провів поговорив з російською стороною в москві про можливості впровадження "зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції, де заплановано ротацію групи експертів МАГАТЕ", яка була відкладена через посилення обстрілів.

У МАГАТЕ зазначили, що продовжують організовувати та координувати постачання обладнання для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки.

Як раніше писав iPress, (міжнародне агентство з атомної енергії ООН повідомило, що Туреччині не загрожувало радіаційне опромінення в понеділок після низки потужних землетрусів, які сталися приблизно за 320 км від місця будівництва першої в країні атомної електростанції.

АЕСвійнаМАГАТЕЗАЕС

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