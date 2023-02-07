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АЕС у Туреччині не постраждала від землетрусу – МАГАТЕ

07 лютого 2023, 08:56
АЕС у Туреччині не постраждала від землетрусу – МАГАТЕ
Фото: dpa
Міжнародне агентство з атомної енергії ООН повідомило, що Туреччині не загрожувало радіаційне опромінення в понеділок після низки потужних землетрусів, які сталися приблизно за 200 миль від місця будівництва першої в країні атомної електростанції.

Про це йдеться на офіційному твітер-акаунті відомства. 

"Наразі землетруси не вплинули на ядерну безпеку в Туреччині, про це МАГАТЕ повідомили в її органі ядерного регулювання. Поки що жодних проблем, пов’язаних із радіологічною безпекою та захистом радіоактивних джерел, не порушено на АЕС, що будується в країні", – йдеться в повідомленні. 

Завод зводять з 2018 року на південному узбережжі Туреччини. Центри двох великих землетрусів і десятків афтершоків були за сотні миль від місця будівництва. Власником станції є російська атомна компанія "росатом".

За даними МАГАТЕ, будівництво на станції не постраждало. Глава ООН з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що організація підтримує зв’язок з урядом Туреччини для координації оцінки цілісності будівель.

Землетруси спричинили занепокоєння щодо можливого опромінення атомної електростанції. Якщо радіоактивні матеріали витікають з атомної електростанції, вони можуть осісти на будь-чому поза приміщенням. Люди можуть проковтнути радіоактивний матеріал, вдихнувши його або з’ївши чи випивши щось заражене. Тривале опромінення може спричинити рак.

Схожа ситуація, коли ядерну небезпеку спричинила масштабна стихія, відбувся в Японії 2011 року, йдеться про аварію на Першій Фукусімській АЕС. Тоді  біля узбережжя стався землетрус магнітудою 9,0. Землетрус спровокував цунамі, яке затопило електростанцію на східному узбережжі та забруднило прилеглу територію радіоактивним матеріалом.

Раніше повідомлялось, що у Туреччині стався повторний землетрус.

АЕСТуреччиназемлетрусМАГАТЕ

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