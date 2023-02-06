У Туреччині повторний землетрус

В обід в Туреччині та Сирії стався повторний землетрус магнітудою 7,7 балів.

Землетрус відбувся о 13:23 за місцевим часом та відчувався в Туреччини і Сирії, написало видання CNN Turk.

За даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, а епіцентр – в районі Кахраманмараш, що на південному сході Туреччини.

За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.