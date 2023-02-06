У Туреччині потужний землетрус: кілька сотень загиблих і більше 2 тисяч поранених

Кількість жертв землетрусу у Туреччині зростає, за останніми даними загинуло 284 людини, понад 2 тисячі – поранено.

В понеділок на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніший – магнітудою 7,4 бали.

Агентство з надзвичайних ситуацій країни AFAD повідомило, що сильний землетрус стався у південній провінції Кахраманмараш.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що внаслідок потужного землетрусу кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.

Землетрус завдав руйнувань у десятьох провінціях. В результаті завалено та пошкоджено 1710 будівель.

Октай попередив про небезпеку афтершоків. За його словами, якщо будівлі пошкоджені, але не зруйновані, невеликий афтершок може їх завалити.