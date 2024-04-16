Угода між росією та Україною щодо судноплавства у Чорному морі була практично досягнута минулого місяця – Reuters

Україна з невідомих причин припинила переговори, вказують джерела агентства.

Протягом останніх двох місяців Україна, росія та Туреччина вели переговори щодо угоди про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters.

Київ несподівано вийшов з переговорів, попри досягнуту згоду щодо тексту угоди, який мала оголосити Анкара.

Агентство зазначає, що посередником у цих переговорах виступила Туреччина після підтримки з боку Організації Об'єднаних Націй. Угода була досягнута в березні з метою забезпечення безпеки торговельного судноплавства в Чорному морі. Навіть якщо Україна не бажала офіційно підписувати угоду, Київ погодився на те, щоб президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про це 30 березня, за один день до важливих регіональних виборів.

"У останній момент Україна несподівано вийшла з переговорів, тому угода зірвалася", ‒ заявив один з джерел, підтверджуючи такий хід подій. Цю версію підтвердили ще троє осіб. Україна, росія і Туреччина відмовилися коментувати ситуацію.

Чорне море відіграє ключову роль у транспортуванні товарів для України та росії на світові ринки, зокрема зерна, добрив та нафти. Згідно з текстом угоди, який був доступний агентству Reuters, Туреччина, "в рамках своїх посередницьких зусиль", досягла згоди з Україною і росією щодо забезпечення вільного і безпечного судноплавства торговельних суден у Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре.

Угода передбачала надання гарантій безпеки торговельним суднам у Чорному морі як з боку москви, так і з боку Києва. Обидва зобов'язалися не атакувати, захоплювати або обшукувати суден, якщо вони перевозять цивільний вантаж або є порожніми.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі та цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, погоджених сторонами в рамках міжнародних місій)", ‒ йшлося в тексті договору.

Туреччина та Організація Об'єднаних Націй сприяли укладенню Чорноморської зернової ініціативи у липні 2022 року. Ця угода дозволила безпечно експортувати через близько 33 мільйонів тонн українського зерна. Росія вийшла з цієї угоди в липні 2023 року, скаржачись на перешкоди у власному експорті продовольства і добрив.

Нагадаємо, після виходу росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вже вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення росії.