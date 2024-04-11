Туреччина передала Україні і росії свій "мирний" план
Про це пише турецьке видання Turkiye Newspaper.
План створювали на основі перших переговорів у Стамбулі, до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року.
Договір може підтримати низка європейських політиків і його представлять окремим країнам Глобального Півдня.
Головні тези плану такі:
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США рф зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.
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Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.
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Заморожування війни за наявною лінією фронту.
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Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територіях.
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Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.
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Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
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росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.
Ще на початку року президент Литви застеріг Захід від пастки переговорів з агресором.Та й сам путін подає сигнали про готовність до переговорів і вже не проти України в НАТО.