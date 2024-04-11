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Туреччина передала Україні і росії свій "мирний" план

11 квітня 2024, 18:19
Туреччина передала Україні і росії свій
УНІАН
Стамбул пропонує Києву і москві свій проект "мирного" договору, який передбачає заморозку війни.

Про це пише турецьке видання Turkiye Newspaper.

План створювали на основі перших переговорів у Стамбулі, до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року. 

Договір може підтримати низка європейських політиків і його представлять окремим країнам Глобального Півдня. 

Головні тези плану такі: 

  1. США  рф зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.

  2. Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

  3. Заморожування війни за наявною лінією фронту.

  4. Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територіях.

  5. Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

  6. Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

  7. росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.

Ще на початку року президент Литви застеріг Захід від пастки переговорів з агресором

Та й сам путін подає сигнали про готовність до переговорів і вже не проти України в НАТО.
Туреччинавійна в Українімирний план

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