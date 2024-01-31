Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Литви застеріг Захід від пастки переговорів з агресором

31 січня 2024, 16:09
Президент Литви застеріг Захід від пастки переговорів з агресором
джерело president.gov.ua
Переговори потрібні росії аби просто виграти час.

Захід знову може опинитися у пастці переговорів із росією, тоді як вони їй потрібні лише для того, щоб виграти час.

Про це президент Литви Гітанас Науседа сказав під час дискусії у Центрі східноєвропейських досліджень, повідомляє LRT.

"Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори. Я думаю, що ми знову потрапляємо у ту саму пастку та повертаємося до віри у телефонне право, а тепер це так звані мирні переговори", – сказав Науседа, маючи на увазі намагання світових лідерів, зокрема Макрона, телефонними дзвінками путіну переконати його припинити війну в сусідній країні.

Литовський лідер вважає, у цьому контексті Литва проводила "політику розвіювання ілюзій".

"Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами - росії потрібна не угода, а просто знову обдурити Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас з новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас", – наголосив президент Литви.

Науседа сказав, що ЄС зараз готує 13-й пакет санкцій проти рф, але рішення ухвалюються надто повільно.

"З санкціями ми просуваємося дуже повільно, іноді навіть невиправдано повільно", – підкреслив він.

У контексті безпеки Литви та регіону, глава держави сказав, що він "вкрай стурбований" тим, щоб США, незалежно від результатів виборів, зберегли свою увагу до ЄС.

"Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори", – додав він.

війна в Україніросія окупантиЛитвапереговори з рф

Останні матеріали

Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється