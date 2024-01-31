Президент Литви застеріг Захід від пастки переговорів з агресором

Переговори потрібні росії аби просто виграти час.

Захід знову може опинитися у пастці переговорів із росією, тоді як вони їй потрібні лише для того, щоб виграти час.



Про це президент Литви Гітанас Науседа сказав під час дискусії у Центрі східноєвропейських досліджень, повідомляє LRT.

"Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори. Я думаю, що ми знову потрапляємо у ту саму пастку та повертаємося до віри у телефонне право, а тепер це так звані мирні переговори", – сказав Науседа, маючи на увазі намагання світових лідерів, зокрема Макрона, телефонними дзвінками путіну переконати його припинити війну в сусідній країні.



Литовський лідер вважає, у цьому контексті Литва проводила "політику розвіювання ілюзій".

"Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами - росії потрібна не угода, а просто знову обдурити Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас з новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас", – наголосив президент Литви.

Науседа сказав, що ЄС зараз готує 13-й пакет санкцій проти рф, але рішення ухвалюються надто повільно.



"З санкціями ми просуваємося дуже повільно, іноді навіть невиправдано повільно", – підкреслив він.

У контексті безпеки Литви та регіону, глава держави сказав, що він "вкрай стурбований" тим, щоб США, незалежно від результатів виборів, зберегли свою увагу до ЄС.

"Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори", – додав він.