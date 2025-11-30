Туреччина занепокоєна українськими атаками на два танкери рф у Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило стурбованість через атаки на два російські танкери під прапором Гамбії — KAIROS та VIRAT, які сталися 28 листопада в Чорному морі.

За словами Кечелі, інциденти трапилися у межах виключної економічної зони Туреччини і створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, людського життя, майна й довкілля в регіоні.

Посадовець зазначив, що Анкара підтримує контакти з усіма відповідними сторонами, щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути негативного впливу на економічні інтереси й діяльність Туреччини в цьому районі.