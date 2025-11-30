Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туреччина занепокоєна українськими атаками на два танкери рф у Чорному морі

30 листопада 2025, 18:55
Туреччина занепокоєна українськими атаками на два танкери рф у Чорному морі
Фото: unian.ua
В МЗС заявляють, що інциденти сталися в межах виключної економічної зони Туреччини.
Міністерство закордонних справ Туреччини висловило стурбованість через атаки на два російські танкери під прапором Гамбії — KAIROS та VIRAT, які сталися 28 листопада в Чорному морі. 
 
Про це йдеться в заяві речника МЗС Онджу Кечелі на сайті турецького відомства.
 
За словами Кечелі, інциденти трапилися у межах виключної економічної зони Туреччини і створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, людського життя, майна й довкілля в регіоні.
 
Посадовець зазначив, що Анкара підтримує контакти з усіма відповідними сторонами, щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути негативного впливу на економічні інтереси й діяльність Туреччини в цьому районі.

 

