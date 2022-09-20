Київ отримав від США 11 км труб для відновлення пошкоджених тепломереж

Це дозволить Київтеплоенерго здійснити ремонт зовнішніх ділянок теплової мережі в місцях, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів

Уряд Сполучених Штатів Америки передав труби і трубопровідну арматуру для відновлення централізованого теплопостачання для понад 20 000 мешканців Києва.

У церемонії передачі допомоги взяла участь посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомили у КМДА

Загальна вартість переданого обладнання - 1,3 млн дол. Загальна довжина труб, наданих урядом США через USAID "Проєкт енергетичної безпеки", становить 11 кілометрів.

Підтримка, яка надається урядом США, дозволить Київтеплоенерго здійснити ремонт зовнішніх ділянок теплової мережі в місцях, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетних ударів.

У пресслужбі КМДА повідомили, що строк експлуатації труб та супутніх матеріалів сягає 50 років. До того ж, це обладнання - лише частина проєкту допомоги містам України.

"Передані труби - сталеві та полімерні, попередньо ізольовані, використання яких дозволить Київтеплоенерго зменшити технічні втрати і скоротити споживання газу. Низькі показники втрат теплової енергії відповідають стандартам Європейського Союзу. Нові труби та з’єднувальні елементи дозволять Київтеплоенерго мінімізувати час перебування квартир, будинків і нежитлових об’єктів без теплопостачання та гарячої води, і є лише частиною допомоги, яку Уряд США надає через USAID Проєкт енергетичної безпеки з метою відновлення централізованого теплопостачання у Києві та інших містах України", - йдеться у повідомленні.

Посол Брінк зазначила, що США надає всебічну підтримку Україні з самого початку вторгнення росії.

"Уряд США надає всебічну підтримку з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Ця підтримка спрямована на забезпечення сталого постачання електрики та тепла в оселі, лікарні, школи та на підприємства по всій Україні. Ця допомога включає також сьогоднішню поставку труб для Киїтеплоенерго для відновлення постачання тепла та гарячої води понад 22 тисячам киян. Ми працюємо по свій Україні, і наші партнерські відносини у 19 областях спрямовані на відновлення енергопостачальної інфраструктури для забезпечення теплом понад семи мільйонів українців", - сказала посол.

На думку міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, "синхронізація зусиль у підтримці громад - одне із ключових завдань у нашій взаємодії з міжнародними партнерами. Координація, обмін інформацією та узгодження дій суттєво посилять спроможність громад перед найскладнішим опалювальним сезоном в історії України. Допомога США є надзвичайно важливою для українських громад. Ми вдячні та упевнені у продовженні плідної співпраці".

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв додав, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, залучаючи усі можливі ресурси та можливості.

"Ми розуміємо, що це буде дуже важкий період, тому, крім планової регламентної роботи, здійснюється запас резервного палива і джерел живлення, максимально залучається на ці цілі гуманітарна допомога міжнародних партнерів. Міська влада Києва висловлює вдячність уряду США та USAID Проєкту енергетичної безпеки за допомогу, що є надзвичайно цінною для Києва. Адже проєкт реалізується у чотирьох районах Києва (Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському). Планується повністю замінити понад 11 км мереж гарячого водопостачання та опалення", - повідомив він.

Пантелеєв також висловив переконання, що завдяки зусиллям та допомозі партнерів опалювальний сезон пройде стабільно. Основні роботи із заміни труб завершаться до початку опалювального сезону.