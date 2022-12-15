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Київ отримав від США генератори та спецтехніку

15 грудня 2022, 15:16
Київ отримав від США генератори та спецтехніку
Shutterstock
У рамках програми міжнародної технічної допомоги USAID "Проєкт енергетичної безпеки" уряд Сполучених Штатів безоплатно надав КП "Київтеплоенерго" чотири екскаватори та понад 130 генераторів для роботи на котельнях і станціях теплопостачання Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Сучасні екскаватори вже доставлені до столиці і найближчим часом будуть задіяні у роботі",  зазначив Кличко.

Як повідомив міський голова, у всіх районах міста працюють 38 аварійних бригад Київтеплоенерго, щодня вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах.

"Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розривання ґрунту, а отже, прискорить виконання аварійних робіт", – наголосив Кличко.

Повідомляється, що дизельні генератори, надані USAID, передані на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також для потреб диспетчеризації та зв'язку.

Крім того, за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю $1,3 млн. Це дозволило відновити централізоване теплопостачання понад 20 000 мешканців Києва. Програму відновлення тепломереж реалізовано на шістьох ділянках у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському районах, де інфраструктура міста зазнала найбільших руйнувань.

Раніше повідомлялося, що США виділять Україні додаткові 17 млн долларів на систему громадського здоров'я.

СШАвійна з Росієюдопомога Україні

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