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Київ передав Вашингтону список зброї, яку готовий купити

21 червня 2025, 16:02
Київ передав Вашингтону список зброї, яку готовий купити
джерело slovoidilo
Туди увійшли системи ППО Patriot.

Цього тижня віцепрем’єрка Юлія Свириденко і керівник Офісу президента Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту список зброї, яку Україна готова купити в США.

Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. 

Він сказав, що на зустрічі з Бессентом Свириденко та Єрмак обговорили з американським міністром угоду про мінерали та наступні кроки щодо неї. 

"Також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", – додав Зеленський.

За його словами, це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції", – зазначив глава держави. 

Також Євросоюз хоче купувати зброю у США для України.

 

СШАзброя

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