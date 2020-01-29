Київ посів 3-тє місце в Європі за заторами

За даними рейтингу, кияни проводить у пробках в середньому 30 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 9 днів та 11 годин

Найбільш незручний час для пересування містом у четвер між 18:00 та 19:00. У 2019 році найбільш завантаженим днем було 23 січня, а найменш 28 квітня.

Фото: Економічна правда

Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє дослідження рейтингу TomTom.

Поруч з Києвом у всесвітньому рейтингу розташувались Бангкок та Мехіко. Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені - індійське місто Бенгалуру, столиця Філіпін - Маніла, та столиця Колумбії - Богота.

У Європі столиця України посідає 3-є місце у рейтингу, поступаючись лише Москві та Стамбулу. Одеса в європейському рейтингу посіла 7-е місце.

Фото: Економічна правда