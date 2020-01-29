Київ посів 3-тє місце в Європі за заторами
Фото: Економічна правда
Київ погіршив свій рейтинг на 1 позицію, і посів 12-місце у світі (та 3-є у Європі) серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомляє дослідження рейтингу TomTom.
Поруч з Києвом у всесвітньому рейтингу розташувались Бангкок та Мехіко. Всього рейтинг охопив 416 міст. Найбільш завантажені - індійське місто Бенгалуру, столиця Філіпін - Маніла, та столиця Колумбії - Богота.
У Європі столиця України посідає 3-є місце у рейтингу, поступаючись лише Москві та Стамбулу. Одеса в європейському рейтингу посіла 7-е місце.
Фото: Економічна правда
За даними рейтингу, кияни проводить у пробках в середньому 30 хвилин на день. За рік тривалість перебування в заторах набігає 9 днів та 11 годин.
За цей час, згідно з TomTom можна зв’язати 57 шапок, або 10 светрів. Або подивитися 200 епізодів "Гри престолів".
Найбільш незручний час для пересування містом у четвер між 18:00 та 19:00.
У 2019 році найбільш завантаженим днем було 23 січня, а найменш 28 квітня.
Також у всесвітньому рейтингу присутні ще три українські міста: Одеса (18-те місце), Харків (29-те місце) та Дніпро (47-е місце).
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