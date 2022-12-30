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Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла – ДТЕК

30 грудня 2022, 13:49
Київ повертається до стабілізаційний графіків відключень світла – ДТЕК
Фото: з вільних джерел
Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що графіків зможуть дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак.

"Разом з тим, після того, як світло з’явилось всі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це виникає багато аварій на розподільчих мережах. Наші бригади в режимі 24/7 проводять ремонти і відновлюють постачання світла", – додали в операторі.

У ДТЕК закликали споживачів відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим.

Нагадаємо, що в енергосистемі України дещо скоротився дефіцит потужності. Це пов'язано із збільшенням обсягів виробництва на електростанціях.

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