Дефіцит потужності скоротився – Укренерго

В енергосистемі України дещо скоротився дефіцит потужності. Це пов'язано із збільшенням обсягів виробництва на електростанціях.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Вказано, що після аварійно-відновлювальних робіт включено у мережу блок на одній з теплових електростанцій, який постраждав під час однієї з російських ракетних атак. Але наявної потужності у системі все одно недостатньо, аби задовольнити всі потреби споживачів у країні.

"Тому що в енергосистемі збільшився і рівень споживання. Це пов'язано з поетапним поверненням у роботу електромереж, пошкоджених під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно, збільшилася і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", – йдеться у повідомленні.

Тому Укренерго вже довело до всіх областей ліміти споживання електроенергії, перевищення яких призведе до необхідності застосування аварійних відключень задля збалансування енергосистеми. Вона все ще потребує значних ресурсів і часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

"Втім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тому енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв, і за будь-яких умов – відновлюватимуть енергосистему", – запевнили у компанії.

Нагадаємо, національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.