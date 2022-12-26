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CУСПІЛЬСТВО

Про новий фейк про аварійні відключення світла попередило Укренерго: їх не скасовують

26 грудня 2022, 17:35
Про новий фейк про аварійні відключення світла попередило Укренерго: їх не скасовують
Фото: unian.ua
Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
 
"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", – йдеться у повідомленні.
 
У регуляторі нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. 
 
"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", – пояснили в компанії.
 
У компанії наголосили, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку в Facebook та лише один офіційний телеграм-канал.
 
"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам", – резюмувала пресслужба.
Укренерго

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