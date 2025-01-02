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Київ позбавив путіна важелю впливу на ЄС – МЗС Україні

02 січня 2025, 17:24
Київ позбавив путіна важелю впливу на ЄС – МЗС Україні
Фото:http://utg.ua
Країни Євросоюзу і світ будуть безпечнішими без російського газу.

Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої росії. 

Про це заявив шадлва МЗС Андрій Сибіга написа в соцмережі Х (Twitter).

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої росії"- йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що 1 сіячня, Україна зупинила транзит російського газу через свою територію.

 

РосіягазтранзитУкраїна

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