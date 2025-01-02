Київ позбавив путіна важелю впливу на ЄС – МЗС Україні
Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої росії.
Про це заявив шадлва МЗС Андрій Сибіга написа в соцмережі Х (Twitter).
"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої росії"- йдеться в дописі.
Нагадаємо, що 1 сіячня, Україна зупинила транзит російського газу через свою територію.