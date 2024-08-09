Київ просить Вашингтон дозволити бити ATACMS по росії

США вже дозволили використовувати свою зброю для ударів по території рф, проте на ATACMS досі діє заборона.

Україна веде переговори зі США щодо отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах росії.

Про це посилаючись на власне джерело пише газета The Washington Post.

"Удари ATACMS потрібні для ураження винищувачів на російських аеродромах, які агресор використовує для ударів у відповідь. Це дозволить ЗСУ втримати взяті під контроль райони Курської області", - сказав співрозмовник видання.

ATACMS входять до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив в березні цього року.

Київ вперше використав ці ракети вранці 17 квітня, атакувавши російський аеродром у Криму на відстані 165 км від лінії фронту в Україні.