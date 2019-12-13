Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Київ прийняв бюджет на 2020 рік

Доходи і витрати складуть майже 59 млрд гривень
Київська міська рада в четвер прийняла бюджет на 2020 рік з доходами і витратами 58,826 млрд гривень.
Київ прийняв бюджет на 2020 рік

За нього проголосували 72 депутати, йдеться на сайті Київради, передає LB.ua.

Основні джерела бюджету - податок на прибуток фізосіб (26,4 млрд гривень), єдиний податок (7 млрд гривень), плата за землю (5,8 млрд гривень) та податок на прибуток підприємств (5 млрд гривень).

Більше третини бюджету піде на розвиток освіти (21,7 млрд гривень). На другому місці за витратами - сфера транспорту і дорожнє господарство (10,3 млрд гривень), на третьому - житлово-комунальне господарство (6,7 млрд гривень). Майже стільки ж місто виділить на охорону здоров'я.

Також планується направити 4,5 млрд гривень на соціальний захист киян.

Нагадаємо, що у п'яти районах Київської області ввели оперативний план "Сирена" для затримання злочинця, який 11 грудня обстріляв машину патрульної поліції. Його авто знайшли покинутим, усередині виявили 30 патронів калібру 5,45 мм.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 12 2019 13:40
ТЕГИ: бюджет, Київ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.