Київ прийняв бюджет на 2020 рік
За нього проголосували 72 депутати, йдеться на сайті Київради, передає LB.ua.
Основні джерела бюджету - податок на прибуток фізосіб (26,4 млрд гривень), єдиний податок (7 млрд гривень), плата за землю (5,8 млрд гривень) та податок на прибуток підприємств (5 млрд гривень).
Більше третини бюджету піде на розвиток освіти (21,7 млрд гривень). На другому місці за витратами - сфера транспорту і дорожнє господарство (10,3 млрд гривень), на третьому - житлово-комунальне господарство (6,7 млрд гривень). Майже стільки ж місто виділить на охорону здоров'я.
Також планується направити 4,5 млрд гривень на соціальний захист киян.
Нагадаємо, що у п'яти районах Київської області ввели оперативний план "Сирена" для затримання злочинця, який 11 грудня обстріляв машину патрульної поліції. Його авто знайшли покинутим, усередині виявили 30 патронів калібру 5,45 мм.
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