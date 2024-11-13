Київ сподівається на зміни через кандидатури Трампа на ключові посади – Politico

Водночас, не зникає й занепокоєння.

Прихильники України наважуються сподіватися: з Києвом усе може бути добре в епоху новообраного президента США республіканця Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Відчуття полегшення (але все ще з обережністю) з'явилося після новини про те, що Трамп обрав своїм радником з національної безпеки республіканця Майкла Волтца, а також планує призначити сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря.

Обидва законодавці дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються затятими "яструбами", коли йдеться про підхід США до таких супротивників, як Китай, Іран і росія — це далеко від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.

Рубіо і Волтц ставили під сумнів або голосували проти пакетів американської допомоги Україні не через те, що виступають проти підтримки України в її боротьбі агресією рф, а через те, що на їхню думку, США витрачають недостатньо коштів на захист власного південного кордону. Волтц навіть пропонував зняти американські обмеження на те, як Україна може використовувати далекобійну зброю для ударів по росії — крок, на який адміністрація президента США демократа Джо Байдена не пішла, попри оголошену повну підтримку Києва.

За словами експерта з питань зовнішньої політики і президента компанії Yorktown Solutions Деніела Вайдіча, Київ почувається досить спокійно на тлі очікуваних призначень Трампа у сфері національної безпеки, про які відомо на цей момент.

"Ті, хто просуває наратив про занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і роблять Україні ведмежу послугу", - вважає Вайдіч.

Цю думку підтримали три колишні посадовці адміністрації Трампа, які виступають на надання допомоги Україні.

"Для людей, які стурбовані тим, що Трамп збирається “здати” Україну, я думаю, що його ключовим пріоритетом є спроба знайти якийсь справедливий мир", - припустив колишній чиновник адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності.

Вибрані Трампом претенденти на ключові посади, про які відомо на цей час, імовірно, підтримають жорсткіші заходи проти потоків енергоносіїв із росії, які фінансують військову машину кремля, і поглиблення партнерських відносин москви з іншими супротивниками США, такими як Іран і Китай. У своїх інтерв'ю Волтц критикував адміністрацію Байдена за те, що вона не зробила достатньо для закриття лазівок в російському експорті нафти й газу, що відповідало б підходу першої адміністрації Трампа до посилення енергетичних санкцій проти рф з метою розширення експорту енергоресурсів США.

"Я думаю, вони намагатимуться закрити його настільки, наскільки це можливо", - каже експерт з питань зовнішньої політики Джеймс Карафано про ймовірний підхід нової адміністрації Трампа до нафтового та газового секторів росії.

Деякі українські законодавці сподіваються: вибір Рубіо і Волтца свідчить про те, що нова адміністрація Трампа буде з розумінням ставитися до України, хоча й визнають, що переконати США виділити більше військової та економічної допомоги буде складно.

А ще є сам Трамп. Нинішні й колишні високопоставлені європейські чиновники кажуть, що Трамп, який любить "укладати угоди" та який "націлився" на війну рф проти України, — не найкраща новина для російського диктатора владіміра путіна.

Тим не менш, серед деяких високопоставлених європейських чиновників відчувається занепокоєння. Якщо путін нервує через непередбачуваність Трампа, то й Україна та інші союзники по НАТО теж.

Трамп стверджував, що може закінчити війну рф проти України "за 24 години", не надаючи жодних подробиць про те, як це буде зроблено. Хоча практично всі в НАТО скептично ставляться до цієї заяви, багато хто також побоюється, що це може підштовхнути Україну до поганої угоди, яка посилить росію.

У свій перший президентський термін Трамп критикував таких важливих союзників США, як Німеччина, за недостатні витрати на оборону. А під час передвиборчої кампанії цього року він припустив, що не допомагатиме союзникам по НАТО, які не витрачають необхідні 2% ВВП на оборону.

Впливові консервативні діячі, які глибоко скептично ставляться до підтримки України з боку США, все ще мають близький доступ до новообраного президента Штатів.

Частина прихильників Трампа розгнівані тим, що він збирається призначити на посаду держсекретаря саме Рубіо, а не інших прибічників MAGA, таких як, наприклад, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл, які можуть більш скептично ставитися до надання допомоги Україні.

Українці та деякі представники НАТО також побоюються, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може запропонувати щодо України, не закінчить війну, а лише відтермінує її, давши росії час перегрупуватися для подальших бойових дій.

"Багато разів у минулому ми бачили, як партнери ігнорували попередження України. Зрештою, ми мали рацію", - сказав речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Після виборів у США рівень тривожності в багатьох столицях світу зашкалює. Але є й такі, де перемогу Трампа розглядають як певний шанс у хаосі, що лише набирає обертів.