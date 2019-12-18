Київ спрямує 4,2 млн грн на допомогу трьом притулкам для тварин
Влада Києва має намір спрямувати 4,2 млн грн на допомогу притулкам для тварин, які створені та функціонують з ініціативи громадськості, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалила Київська міська рада. Планується, що ці кошти використають для першочергових потреб утримання тварин у притулках.
"Ми внесли зміни до профільної цільової програми Києва та спрямовуємо обсяги допомоги притулкам, що є учасниками цільової міської програми та спільно із містом працюють над поліпшенням умов життя бездомних тварин, впровадженням цивілізованих методів зменшення чисельності тварин, залишених напризволяще тощо. Так, активними учасниками програми є організації "Київське товариство захисту тварин", товариство захисту тварин "SOS", благодійна організація "Благодійний фонд "Сіріус". Кошти розподілятимуть пропорційно кількості тварин у притулку", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Департамент міського благоустрою також запрошує інші притулки та громадські організації до співпраці з містом у реалізації міської програми.
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