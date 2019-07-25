МОЗ пропонує заборонити тестування косметики на тваринах

Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити вимоги до косметичної продукції та заборонити її тестування на тваринах.

Відповідний проект постанови уряду МОЗ запропонував для публічного обговорення на своєму сайті.

Зокрема, відповідно до пропозиції Міністерства охорони здоров'я, в Україні планують розширити перелік заборонених інгредієнтів косметики до 1383 позицій. Наразі він складає лише 400 позицій. Крім цього, постановою пропонують заборонити тестування косметичних препаратів на тваринах

"Вимоги до українських і закордонних виробників будуть однаковими. Ті компанії, які вже нині мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови. Для інших передбачений перехідний період - 18 місяців", — повідомляють у МОЗ.

Там зазначають, що протягом перехідного періоду виробники косметичної продукції повинні будуть знайти та запровадити нові методи тестування косметичної продукції. Водночас там додають, що альтернативних методів тестування косметики, окрім як на тваринах, в Україні не затверджено.

"Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років. І в цих країнах так само нові вимоги до безпеки косметичної продукції впроваджувались з перехідним періодом", — додають у МОЗ.

Раніше під Верховною Радою десятки активістів вимагали від депутатів ухвалити зоозахисний законопроект. Ним хотіли заборонити жебрацтво з тваринами, фотографії з тваринами та пропонували посилити відповідальність за жорстоке поводження з ними.