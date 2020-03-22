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Київ та низку областей України засипало снігом – фото, відео

Вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі Києва
У ніч на 22 березня в Україні різко похолодало, а у деяких регіонах навіть випав сніг. І хоч декілька днів до цього українців за вікном тішила справжня тепла весна, прийшов час змиритися із холодними реаліями – найближчими ночами синоптики обіцяють міцненькі морози.
Київ та низку областей України засипало снігом – фото, відео Цензор.НЕТ

Так, вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі Києва. У деяких районах столиці він політував та танув ще у повітрі, а десь добряче позасипав двори, повідомляє 24 КАНАЛ.

Відео негоди у столиці на своїй фейсбук-сторінці поширила й українська синоптикиня Наталка Діденко.

Чернігів теж не оминула хурделиця. Тут снігу випало ще більше, аніж у столиці. Світлинами заметів у соціальних мережах діляться місцеві жителі.

Втім, чи не найбільше засніжило у Карпатах. У горах на Закарпатті – і досі справжня, сніжна зима, а на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря у ніч на 22 березня сягнула -13 градусів.

Так, "Укравтодор" повідомив, що станом на 6 ранку опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях, а сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

Сніг у Чернівцях :

Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.

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22 03 2020 12:30
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