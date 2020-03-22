Київ та низку областей України засипало снігом – фото, відео
Так, вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі Києва. У деяких районах столиці він політував та танув ще у повітрі, а десь добряче позасипав двори, повідомляє 24 КАНАЛ.
Відео негоди у столиці на своїй фейсбук-сторінці поширила й українська синоптикиня Наталка Діденко.
Чернігів теж не оминула хурделиця. Тут снігу випало ще більше, аніж у столиці. Світлинами заметів у соціальних мережах діляться місцеві жителі.
Втім, чи не найбільше засніжило у Карпатах. У горах на Закарпатті – і досі справжня, сніжна зима, а на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря у ніч на 22 березня сягнула -13 градусів.
Так, "Укравтодор" повідомив, що станом на 6 ранку опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях, а сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.
Сніг у Чернівцях :
Нагадаємо, що поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
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