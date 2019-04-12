В ООН очікують, що поточне десятиліття стане найспекотнішим в історії
"Якщо ми зараз не ухвалимо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більш ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає LB.ua.
За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж наприкінці доіндустріальної епохи і наприкінці 18 століття. Тому 2019-й стане другим або третім найспекотнішим роком за весь час спостережень.
Організація також підтвердила, що торік концентрація вуглекислого газу в атмосфері сягнула рекордного рівня і зростає далі цього року. За даними WMO, температура води в океані також сягнула рекордних показників.
На Кліматичній конференції, яка проходить у Мадриді, заплановано обговорити виконання умов підписаної 2015 року Паризької угоди про захист клімату. Усього її підписали 196 країн. Згідно із цією угодою, держави повинні виділити $100 млрд країнам, що розвиваються, на розв'язання кліматичних проблем.
Угода зобов'язувала Штати до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року.
Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків