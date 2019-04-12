Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ООН очікують, що поточне десятиліття стане найспекотнішим в історії

2019-й стане другим або третім найспекотнішим роком за весь час спостережень
Поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.
В ООН очікують, що поточне десятиліття стане найспекотнішим в історії Фото: unian.net

"Якщо ми зараз не ухвалимо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більш ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає LB.ua.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж наприкінці доіндустріальної епохи і наприкінці 18 століття. Тому 2019-й стане другим або третім найспекотнішим роком за весь час спостережень.

Організація також підтвердила, що торік концентрація вуглекислого газу в атмосфері сягнула рекордного рівня і зростає далі цього року. За даними WMO, температура води в океані також сягнула рекордних показників.

На Кліматичній конференції, яка проходить у Мадриді, заплановано обговорити виконання умов підписаної 2015 року Паризької угоди про захист клімату. Усього її підписали 196 країн. Згідно із цією угодою, держави повинні виділити $100 млрд країнам, що розвиваються, на розв'язання кліматичних проблем.

Угода зобов'язувала Штати до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року.

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2019 11:00
ТЕГИ: погода
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.