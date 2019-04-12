В ООН очікують, що поточне десятиліття стане найспекотнішим в історії

2019-й стане другим або третім найспекотнішим роком за весь час спостережень

Поточне десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію планети.

"Якщо ми зараз не ухвалимо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більш ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає LB.ua.

За даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж наприкінці доіндустріальної епохи і наприкінці 18 століття. Тому 2019-й стане другим або третім найспекотнішим роком за весь час спостережень.

Організація також підтвердила, що торік концентрація вуглекислого газу в атмосфері сягнула рекордного рівня і зростає далі цього року. За даними WMO, температура води в океані також сягнула рекордних показників.

На Кліматичній конференції, яка проходить у Мадриді, заплановано обговорити виконання умов підписаної 2015 року Паризької угоди про захист клімату. Усього її підписали 196 країн. Згідно із цією угодою, держави повинні виділити $100 млрд країнам, що розвиваються, на розв'язання кліматичних проблем.

Угода зобов'язувала Штати до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року.

Нагадаємо, що Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.