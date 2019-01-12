Рятувальники попередили про сильний сніг на більшій частині України

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.

"Вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, а також протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, прогнозують сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

У Карпатах очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см

У ДержНС попередили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Харків" у четвер скасовує рейси через складні метеорологічні умови: весь день у місті сильний туман.