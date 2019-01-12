CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержслужба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на більшій частині України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попередили про сильний сніг на більшій частині України
Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту
"Вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, а також протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, прогнозують сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
У Карпатах очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см
У ДержНС попередили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Харків" у четвер скасовує рейси через складні метеорологічні умови: весь день у місті сильний туман.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 12 2019 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків