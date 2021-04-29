Київ та Варшава мають значний потенціал для співпраці в економіці - віцепрем’єр Польщі

Польсько-українські відносини мають значний потенціал для розвитку.

На цьому на початку візиту до Києва заявив у четвер віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку праці і технологій Польщі Ярослав Говін, передає кореспондент Укрінформу.

"На переконання Польщі, є набагато більший потенціал для цієї співпраці. Однак, українська сторона повинна здійснити певні реформи, особливо якщо йдеться про боротьбу з корупцією, право інтелектуальної власності чи загальний захист конкуренції",- зазначив Говін.

Він зауважив, що попри пандемію торік зріс товарообмін між обома країнами.

У рамках візиту Говін зустрічається з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорем Петрашком, а також візьме участь у пленарному засіданні Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Головні теми переговорів: українсько-польська торговельна та інвестиційна співпраця, вплив пандемії COVID-19 на економічну ситуацію обох країн, перешкоди для розвитку польських інвестицій в Україну, а також перспективи економічної співпраці України з Польщею.

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