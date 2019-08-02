Київ та Варшава узгодили візит Порошенка до штаб-квартири ЛитПолУкрБриг

Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею

У Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща.

На засіданні під головуванням заступника глави адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та державного секретаря – керівника канцелярії Президента Польщі Кшиштофа Щерського 8 лютого 2019 року обговорювалися актуальні питання українсько-польських відносин, а також були узгоджені питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного, повідомляє офіційний сайт Президента.

Зокрема, було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року.

У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Також було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту "Північний потік-2".

Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає поправки щодо закріплення у Конституції курсу України на вступ до Євросоюзу та НАТО.