Київ та Варшава узгодили візит Порошенка до штаб-квартири ЛитПолУкрБриг
На засіданні під головуванням заступника глави адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та державного секретаря – керівника канцелярії Президента Польщі Кшиштофа Щерського 8 лютого 2019 року обговорювалися актуальні питання українсько-польських відносин, а також були узгоджені питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного, повідомляє офіційний сайт Президента.
Зокрема, було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року.
У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Також було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту "Північний потік-2".
Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає поправки щодо закріплення у Конституції курсу України на вступ до Євросоюзу та НАТО.
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