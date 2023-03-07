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ПОЛІТИКА

Київ веде онлайн-переговори з партнерами щодо продовження зернової угоди – Reuters

07 березня 2023, 13:23
Київ веде онлайн-переговори з партнерами щодо продовження зернової угоди – Reuters
Фото: з вільного доступу
Ці переговори називають складними.

Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Reuters.

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", - повідомило високопоставлене джерело в українському уряді виданню.

Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало - Київ маж розуміння, що його партнери спілкуються з москвою.

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди спливає 18 березня 2023 року. Очікується, що Україна попросить сторони розпочати переговори щодо продовження угоди ще як мінімум на один рік.

Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров вже висунув вимоги для продовження угоди. Він заявив, що рф хоче, аби її продукція мала доступ до світових ринків. 

війнапереговоризернова угода

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