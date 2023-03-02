москва висунула умови щодо зернової угоди
Іншими словами, рф погодиться на продовження зернової угоди лише за умови її власних інтересів.
Пише МЗФ росії.
Сьогодні міністр закордонних справ росії сергій лавров і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мали зустріч у Нью-Делі.
"Під час обговорення перспектив реалізації Чорноморської зернової ініціативи з російської сторони було підкреслено, що продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише при врахуванні інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки", – йдеться на сайті.
російський політик та Чавушоглу обговорили російсько-турецькі відносини та співробітництво у торговельно-економічній сфері.
Ми вже писали, що через блокування "зернового коридору" росією: Україна звернулася із закликом до Туреччини та ООН.