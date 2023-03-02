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ПОЛІТИКА

москва висунула умови щодо зернової угоди

02 березня 2023, 09:20
москва висунула умови щодо зернової угоди
лавром заявив, що росія потребує безперешкодного доступу для своєї сільгосппродукції та добрив на світові ринки.

Іншими словами, рф погодиться на продовження зернової угоди лише за умови її власних інтересів. 

Пише МЗФ росії.

Сьогодні міністр закордонних справ росії сергій лавров і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мали зустріч у Нью-Делі.

"Під час обговорення перспектив реалізації Чорноморської зернової ініціативи з російської сторони було підкреслено, що продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише при врахуванні інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки", – йдеться на сайті.

російський політик та Чавушоглу обговорили російсько-турецькі відносини та співробітництво у торговельно-економічній сфері.

Ми вже писали, що через блокування "зернового коридору" росією: Україна звернулася із закликом до Туреччини та ООН.

РосіяУкраїнаумовизернова угода

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