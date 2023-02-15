Блокування "зернового коридору" росією: Україна звернулася із закликом до Туреччини та ООН

Представники росії в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до українських портів та назад.

Україна офіційно закликала ООН і Туреччину як учасників Чорноморської зернової ініціативи вплинути на росію, яка свідомо й навмисно гальмує експорт української аграрної продукції через одеські порти.



Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати у робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих десяти інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини", – йдеться в заяві.

Через це лише за останні три місяці Україна експортувала на 10 млн тонн менше продовольства, ніж могла б. Ця негативна тенденція набирає обертів, наголосили міністри.

У районі Босфору утворилася черга зі 140 суден, які чекають, поки їх перевірять.

Водночас росія користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з чорноморських портів. Ці судна в Босфорі не перевіряються, хоча вони можуть використовуватися росією для отримання вантажів військового призначення для продовження війни проти України.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від рф негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб рф використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", – заявили міністри.