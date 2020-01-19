Київ вимагає від поліції Британії видалити тризуб з антитерористичного посібника

"Орієнтація на екологічних агітаторів та терористичні організації однаковою мірою не допоможе боротися з тероризмом"

"Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями", - заявило посольство України в Британії.

Документ поліції Британії про боротьбу з тероризмом, розісланий медичним працівникам та викладачам в рамках кампанії проти екстремізму, поряд з неонацистами згадує такі ненасильницькі групи, як "Грінпіс", а також державний герб України та символ Збройних сил - тризуб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посібник, підготовлений антитерористичним відділом поліції, поширюється по всій Англії в рамках підготовки до програми "Превенція" з боротьби з радикалізацією, призначеній для того, щоб упіймати осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичного насильства.

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків та символів праворадикальних груп, у секції "тату", наведений герб України під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

Фото: Європейська правда

"Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями", - заявило посольство України в Британії.

Фото: Twitter Ukraine's Emb. to UK

У розділі організацій, що сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов".

Фото: Європейська правда