Київ вимагає від поліції Британії видалити тризуб з антитерористичного посібника
Документ поліції Британії про боротьбу з тероризмом, розісланий медичним працівникам та викладачам в рамках кампанії проти екстремізму, поряд з неонацистами згадує такі ненасильницькі групи, як "Грінпіс", а також державний герб України та символ Збройних сил - тризуб.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Посібник, підготовлений антитерористичним відділом поліції, поширюється по всій Англії в рамках підготовки до програми "Превенція" з боротьби з радикалізацією, призначеній для того, щоб упіймати осіб, які можуть загрожувати вчиненням терористичного насильства.
У візуальному розділі посібника з виявлення знаків та символів праворадикальних груп, у секції "тату", наведений герб України під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.
Фото: Європейська правда
"Розміщення тризуба, конституційного національного символа та герба України, у посібнику з протидії екстремізму, виданому антитерористичною поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, є вкрай обурливим. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з Посібника з офіційними вибаченнями", - заявило посольство України в Британії.
Фото: Twitter Ukraine's Emb. to UK
У розділі організацій, що сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов".
Фото: Європейська правда
Минулого тижня поліція заявила, що документи, які також згадують екологічну протестну групу "Повстання проти вимирання", поряд із ультраправими екстремістами та джихадистами, були місцевою помилкою, пише The Guardian.
Але перелік груп в новому документі містить "Повстання проти вимирання" та інші зоозахисні та екоорганізації.
Поліція наполягає на тому, що цей посібник не має на меті визначити всі групи, які він описує, як екстремістські.
Вона сказала, що він має на меті покращити розуміння знаків та символів, з якими люди можуть зіткнутися, та вказала на твердження в документі, що "не всі знаки та символи в цьому документі зазначені в контртерористичних інтересах".
Ненасильницькі групи, представлені в документі, розлючені своїм включенням. "Орієнтація на екологічних агітаторів та терористичні організації однаковою мірою не допоможе боротися з тероризмом", - сказав Джон Совен, виконавчий директор Greenpeace у Великій Британії.
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