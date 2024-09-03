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ПОЛІТИКА

Київ захищений краще, аніж москва, куди долітають наші дрони – Defense Express

03 вересня 2024, 08:45
Київ захищений краще, аніж москва, куди долітають наші дрони – Defense Express
Скріншот
Військові аналітики з власних джерел дізнались, що вранці 2 вересня рф атакувала Київ зенітною ракетою типу 48Н6ДМ від комплексу С-400, яка має вкрай низьку точність влучання по запланованих цілях. Цю ракету вдалось збити засобами української ППО.

Комбінована російська атака на столицю України, коли вранці 2 вересня окупанти запустили одночасно і дрони-камікадзе, і ракети, показала, що Київ має кращу систему протиповітряної оборони, ніж столиця рф — москва.

Такого висновку дійшли експерти Defense Express.

Військові аналітики зокрема вказали на те, що українській ППО вдалось збити зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі "поверхня-поверхня".

"У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування "поверхня-поверхня" мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям", — йдеться у матеріалі.

За своїми характеристиками такі зенітні ракети мають потужну бойову частину масою 180 кілограмів, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює уражаючий ефект при влучанні по об'єктах цивільної інфраструктури.

Експерти також підкреслили, що наразі залишається невідомим, звідки саме по Україні запустили ракету 48Н6ДМ: з Брянської області чи лише за 45 км від державного кордону з Україною.

Водночас аналітики Defense Express нагадали, що 1 вересня Україна завдала комбінованої атаки дронами по енергетичних об'єктах на території рф, з якою ворожа ППО не змогла впоратись, адже зокрема був уражений Московський НПЗ.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефть" зупинив роботу установки “Євро+”.

"На цьому фоні можемо підкреслити, що в плані протиповітряної оборони Київ є більш захищеним, аніж, наприклад, столиця країни-агресора москва", — наголосили аналітики.

війнадрониНПЗППО

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