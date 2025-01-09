Київ завдав москві одну з найбільших поразок, вимкнувши транзит газу – Кірбі

Вашингтон вітає рішення України щодо припинення транзиту російського газу до Європи.

росія зазнала одну з найбільших і найдорожчих поразок через рішення Києва зупинити транспортування російського газу своєю територією.

Про це під час брифінгу у середу, 8 січня, заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

Українське рішення коштуватиме кремлю 6,5 мільярда доларів на рік.

"Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 мільярда щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для москви", – заявив Кірбі він.

Він додав, що у США вітають "рішення України та її рішучість".

Також радник нагадав, що коли президент рф Володимир путін тільки прийшов до влади 25 років тому, до Європи через Україну транспортувалося понад 130 млрд кубометрів газу, а сьогодні цей обсяг дорівнює нулю.

Він зазначив, що США намагаються нарощувати поставки енергоресурсів до Європи.

50% імпорту скрапленого природного газу до Європи надходить зі Штатів.

Раніше ми присали, що Угорщина почала погрожувати Україні щодо закриття транзиту російської нафти.