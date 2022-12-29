Київ знеструмлено на 40%
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
Він зазначив, що відсутність світла не пов'язана з влучаннями ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури, а лише із необхідними заходами безпеки, яких вживають енергетики під час повітряної тривоги.
"Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло та воду місто подає у штатному режимі. Крім будинків, де немає енергопостачання, від якого залежить робота котелень", – зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що по Україні випущено понад 120 ракет.