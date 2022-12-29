По Україні випущено понад 120 ракет – ОП

російські агресори під час масштабної атаки випустили по території України понад 120 ракет.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter у четвер, 29 грудня.

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злісним русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних", – написав він.

Також Подоляк з іронією заявив, що тепер влада України чекає чергових пропозицій від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантію безпеки для росії" та про небажаність провокацій.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів, у тому числі й у Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО. У деяких областях одразу відключили світло.