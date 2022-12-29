У двох областях ввели екстрені відключення світла

ДТЕК застосував екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян.

Про це повідомив ДТЕК у Telegram

"На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла", – заявили в компанії.

Там пояснили, що це необхідно, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.

Раніше повідомлялось, що у Києві чутно вибухи.