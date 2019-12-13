БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКиївська міська рада розірвала договір оренди із забудовником "Будінвест КМ", який планував будувати висотку на Вишгородській, 47ж в районі парку "Гірка Крістера".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київрада розірвала договір із забудовником на Крістеровій гірці
Будівництво висотки на Вишгородській заблокували
Акция протеста против строительства на Кристеровой горке Фото: Макс Требухов
Рішення було прийнято на пленарному засіданні в четвер, передає LB.ua.
"Київрада розірвала договір оренди із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» і врятував від забудови парк «Крістерова Гірка», який розташований в Подільському районі столиці", - прокоментував рішення мер Києва Віталій Кличко.
Місцеві жителі вже кілька років виступають проти будівництва. Кілька разів протести приводили до силових акцій, останній раз паркан на будівництві зносили тиждень тому.
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