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Київрада розірвала договір із забудовником на Крістеровій гірці

Будівництво висотки на Вишгородській заблокували
Київська міська рада розірвала договір оренди із забудовником "Будінвест КМ", який планував будувати висотку на Вишгородській, 47ж в районі парку "Гірка Крістера".
Київрада розірвала договір із забудовником на Крістеровій гірці Акция протеста против строительства на Кристеровой горке Фото: Макс Требухов

Рішення було прийнято на пленарному засіданні в четвер, передає LB.ua.

"Київрада розірвала договір оренди із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» і врятував від забудови парк «Крістерова Гірка», який розташований в Подільському районі столиці", - прокоментував рішення мер Києва Віталій Кличко.

Місцеві жителі вже кілька років виступають проти будівництва. Кілька разів протести приводили до силових акцій, останній раз паркан на будівництві зносили тиждень тому.

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13 12 2019 17:20
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